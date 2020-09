Genoa-Torino, oggi si decide sul rinvio. Il “vuoto normativo” italiano non dà certezze

Genova. Oggi si deciderà il destino di Genoa-Torino. Nel pomeriggio la Lega Serie A si riunirà in un consiglio straordinario per valutare l’ipotesi di rinvio della partita, prevista per sabato alle 18.

Il focolaio di coronavirus tra i rossoblù ha coinvolto 14 membri della squadra tra calciatori (11, Perin e Schone compresi) e staff (3).

Salvo un clamoroso caso di falsi positivi in serie, i rossoblù non potranno presentare una formazione competitiva nell’appuntamento della terza giornata di serie A.

I giocatori e lo staff del Grifone sono tutti in quarantena in attesa dei risultati del nuovo giro di tamponi e quindi impossibilitati anche ad allenarsi. Alla luce di tutto quello che è successo prima e dopo la partita, il 6-0 subito dalla squadra di Gattuso potrebbe essere letto in maniera completamente diversa.

Una situazione che può scuotere la serie A: per la Uefa è necessario avere almeno 13 giocatori disponibili nella lista A. In Italia non ci sono soglie, un vuoto normativo che andrebbe colmato, alla luce di quanto sta succedendo. Certo è che una quantità così alta di contagi in una sola squadra, metterebbe a rischio la regolarità del campionato.

Intanto la faccenda è probabilmente destinata ad allargarsi: arriveranno stamattina i risultati dei tamponi fatti ai giocatori del Napoli, avversari del Genoa, attesi al big match contro la Juventus. Venerdì il secondo giro di verifiche, prima di partire per la trasferta, come da protocollo. Nel frattempo sono stati fermati anche gli arbitri del match al San Paolo. Per gli azzurri almeno una buona notizia è arrivata: Aurelio De Laurentiis si è sottoposto a due tamponi nell’ultima settimana che hanno evidenziato la doppia negatività al Covid-19. Il presidente era risultato positivo proprio dopo la riunione dei presidenti di Serie A il 10 settembre.

La prossima giornata è quella che precede la sosta per le partite della Nazionale. Un’interruzione che capita a fagiolo e consentirebbe alla Lega di guadagnare tempo e limitare ulteriori possibili contagi.

Il “caso” Genoa sembra quasi una beffa per la Figc, che aveva appena ottenuto l’ok a fare i tamponi solo nelle 48 ore prima delle gare. Probabilmente si tornerà alla precedente procedura di tamponi ogni 4 giorni.