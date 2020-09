Gaslini unico ospedale per i tamponi dei bambini, Rossetti: “Disagi per le famiglie dell’entroterra”

Genova. “I bambini e i ragazzi che nei prossimi mesi dovranno sottoporsi al tampone per verificare la loro positività o meno al coronavirus, dovranno necessariamente recarsi all’ospedale Gaslini di Genova, unico punto individuato in Asl 3″. Questo vale per tutta la Asl3 e cioè anche ” per i residenti dell’entroterra che dovranno fare riferimento all’ospedale pediatrico”. Lo ricorda il consigliere regionale del Pd e candidato alle Regionali di domenica e lunedì.

“Questo, considerato anche il caos trasporti che è ancora prepotente in Liguria, provocherà non pochi disagi alle famiglie – attacca Rossetti – Toti ha sempre detto che va tutto bene ma poi costringe le famiglie a fare viaggi della speranza”.

“Oltretutto, essendo il Gaslini l’unico punto per Asl 3 – conclude il candidato – è facile immaginare che i tempi di risposta saranno lunghi con conseguenti complicazioni per scuole e famiglie”.