Gara per il Waterfront di Levante, possibile blocco dell’assegnazione: accolto ricorso al Consiglio di Stato

Genova. I lavori avviati nei giorni scorsi dal Comune per la realizzazione del canale urbano del Waterfront di Levante possono procedere, ma dal punto di vista giudiziario è in atto una guerra legale: la holding olandese Oudendal Groep, che aveva fatto ricorso al Tar, dopo la respinta si è appellata al Consiglio di Stato e ha ottenuto l’approfondimento degli atti di aggiudicazione dei lavori.

Secondo quanto riporta Liguria Nautica, l’organo di giudizio amministrativo ha chiesto agli enti competenti di approfondire i criteri di aggiudicazione dei lavori del Waterfront. Per contro, però, il Consiglio di Stato ha deciso, per tutelare l’interesse pubblico, di non sospendere le attività di urbanizzazione previste a carico del Comune, con la realizzazione del nuovo canale navigabile e delle altre opere accessorie.

Il ricorso è stato presentato contro Comune di Genova e Spim spa, dopo l’affidamento a Cds Holding spa, la società bresciana a cui sono stati affidati i lavori del Watefront di Levante a partire dal Palasport. Gli olandesi hanno chiesto una revisione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria e la sospensione del respingimento del ricorso.

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta della holding olandese, sospendendo la sentenza di primo grado del Tar ligure e fissando una nuova udienza per il 21 gennaio 2021 per la decisione del merito. “Il provvedimento di esclusione dell’appellante Oudendal Groep dalla procedura indetta dal Comune di Genova non è ancora definitivo – scrive la Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sua ordinanza – per l’attuale pendenza del giudizio in grado di appello“.

L’ordinanza specifica: “Le censure con le quali l’appellante lamenta che le decisioni assunte dal Comune di Genova successivamente al ritiro dell’unico operatore ammesso a presentare offerta per l’intero compendio, devono essere approfondite nella sede di merito, con specifico riguardo alla necessità di avviare una nuova procedura (e che, per questo, occorre procedere ad attenta interpretazione delle clausole del disciplinare di gara per la realizzazione del Waterfront di Levante)”.

Tuttavia, nel tempo necessario alla definizione del giudizio nel merito, per fare in modo che non siano impedite le opere a carico del Comune, il Collegio ha deciso di concedere la misura cautelare richiesta avverso i provvedimenti impugnati in primo grado “limitatamente all’attività amministrativa prodromica alla stipulazione del contratto di compravendita immobiliare con Cds Holding spa”.