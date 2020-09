Galà delle Stelle nello Sport in scena venerdì 25 settembre

Genova. La lunga e intensa stagione di Stelle nello Sport si chiuderà con il 21° Galà al Porto Antico e una speciale edizione della Festa dello Sport, all’insegna della ripartenza per federazioni e associazioni sportive.

Mercoledì 23 settembre alle ore 12, presso la Rosa dei Venti al Porto Antico di Genova verranno presentati eventi, incontri e premiazioni che caratterizzeranno le tre giornate di Festa in un percorso di massima sicurezza ma di importante partecipazione. Momenti di riflessione e analisi (come nel caso del Consiglio generale del Coni Liguria), ma anche di festa per gli speciali compleanni di Andrea Doria (125 anni) e Sportiva Sturla (100 anni). Ecco il programma della Festa.

Nella Notte degli Oscar che si terrà sabato 26 settembre alle ore 21 saranno protagonisti, oltre ai Campioni eletti in questa stagione, anche gli “scatti” vincitori dell’8° Premio Fotografico Nicali-Iren.

Sarà festa anche per i sessanta studenti vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport“ che verranno premiati nella prestigiosa cornice della sala Grecale, nel pomeriggio di sabato.

Questo gran finale è stato anticipato dal “Derby delle Stelle” promosso al fianco di Bic Genova e Panathlon Genova Levante nello scorso weekend. Una gioiosa occasione di sport per tanti ragazzi davvero speciali che ritroveremo alla Festa dello Sport domenica mattina per la presentazione della loro nuova stagione.

