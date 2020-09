Fungaiolo 82enne si rompe una gamba e gli amici si perdono: recuperati con l’elicottero

Genova. La classica uscita per funghi tra amici è finita male, con uno di loro con una gamba rotta e gli amici che non riuscivano più ad orientarsi per soccorrere l’amico ferito.

E’ successo oggi pomeriggio a Montebruno: il ferito è unn uomo di 82 mentre che è scivolato procurandosi un trauma ad una gamba. Impossibilitato a muoversi ha chiamato i soccorsi, grazie alle indicazioni fornite è stato rapidamente individuato dalla squadra del Soccorso Alpino in località Vallescura.

All’arrivo dei soccorritori è stata stabilizzata la gamba, probabilmente rotta a causa della caduta è stato posizionato sulla barella per il recupero mediante l’elicottero del 118 Grifo .

Il team del Soccorso alpino ha predisposto il paziente per il trasporto in elicottero. Gli amici dell’uomo che hanno partecipato alle ricerche sono stati riaccompagnati dal Soccorso