Fuga di gas: chiuse piazza Rivara e via Teglia

Genova. Durante dei lavori stradali è stato tranciato un tubo del gas della media pressione, provocando una corposa fuoriuscita a Teglia, in piazza Battistino Rivara.

Sul posto due squadre di Iren e dei vigili del fuoco, oltre alla polizia locale.

Chiuse sia piazza Rivara sia via Teglia. Per ora non sono state necessarie evacuazioni, neanche per gli occupanti della succursale del Gastaldi-Abba, che è presente dall’altro lato della piazza.