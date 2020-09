Festival Musicale del Mediterraneo ai nastri di partenza

Genova. Inizia la 29esima edizione del Festival Musicale del Mediterraneo: appuntamento giovedì 3 settembre con lo spettacolo inaugurale in doppia replica alle ore 19:30 e alle 21 intitolato “Minimalia, omaggio a Philip Glass” presso Palazzo Ducale, nel Salone del Maggior Consiglio. L’evento live verrà valorizzato anche con una diretta streaming sulla pagina Facebook online qui.

Si tratta di una prima italiana in coproduzione con Deos

Il Festival del Mediterraneo accoglie i propri spettatori in totale sicurezza, garantendo il rispetto delle normative anti Covid-19 per gli spettacoli dal vivo.

L’ingresso costa 10 euro, ridotto 8, l’abbonamento all’intero festival costa 60 euro. Biglietti in prevendita www.ciaotickets.com o biglietteria a partire da un’ora prima inizio evento in sede concerti. Posti limitati con distanziamento in aree sanificate o aperte.

In caso di pioggia i concerti del 5/6/10 si terranno presso Palazzo Tursi, Sala Giunta Vecchia Via Garibaldi 9.

Venerdì 4 settembre ore 20.30

BLACK VOICES MATTER

Palazzo Ducale – Salone del Maggior Consiglio

BLACKVOICES GB

Sabato 5 settembre

TRAMONTO CROSSING THE AMERICAN BLUES

Forte Begato + Live Streaming in collaborazione con Gezmataz

PAOLO BONFANTI. & MARTINO COPPO Italia

Domenica 6 settembre

ALBA SOUNDSCAPE, NO LAND

Porto Antico – Isola delle Chiatte + Live Streaming Prima Italiana in collaborazione con Musicaround

MEROPE Lituania

TRAMONTO VOCES DEL SUR

Forte Begato – Prato

FLOR DE AIRE Messico Argentina Italia Cile – Prima italiana

SUREALISTAS Argentina Italia

Lunedì 7 settembre ore 20.30

GENOVA BUENOS AIRES OMAGGIO A PIAZZOLLA

Palazzo Ducale – Salone del Maggior Consiglio + Live Streaming

DANIELE DI BONAVENTURA Italia

Guests IRENE TRENZAS NATALIE &EZEQUIEL “EL TIGRE” SABELLA

Italia Argentina

Martedì 8 settembre doppia replica ore 19.30 / 21.00

PAESAGGI MEDITERRANEI – IL RITMO DEL MARE

Palazzo Tursi – Cortile ; Produzione Festival Le vie del Barocco

COLLEGIUM PRO MUSICA Italia

Giovedì 10 settembre

TRAMONTO NUEVA TROBA CUBANA

Porto Antico – Isola delle Chiatte

SORAH RIONDA Cuba Italia

Venerdì 11 settembre ore 20.30

C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA

Villa Bombrini

In collaborazione con Festival di Perinaldo

L’ORCHESTRA DA TRE SOLDI Italia

Sabato 12 settembre ore 20.30

AMAZZONIA, BRASILE

Castello D’Albertis, Museo delle Culture del Mondo

In collaborazione con Survival

VIRGINIA CAMBUCI GROUP Francia Brasile

Giovedì 17 settembre ore 20.00 solo streaming

SUONI, VOCI ED IMMAGINI DA “LA BESTIA, TRENO DE LA MUERTE”

Giardini Luzzati – Area Archeologica Prima Italiana Produzione Festival

In collaborazione con Ripercussioni Sociali e il Ce.Sto EZETA, GUILLEMARD, GUTIERREZ, MANZANO ANORVE, INTI MEDINA, AKA ONI. MESSICO, PERU’,ITALIA, FRANCIA.