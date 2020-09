Evade dalla comunità e tenta la spaccata in un negozio: 34enne in manette

Genova. Dopo essere evaso dalla comunità dove era obbligato a dimorare, ha sfondato la vetrina di un negozio di articoli da regalo proprio nel momento in cui passava una volante.

E’ successo in via Torti intorno alle 2 di notte. Gli agenti hanno sentito il rumore di vetri infranti dalla limitrofa via Donghi e sono intervenuti trovando il ladro che “gattonava” fuori dal varco che lui stesso aveva creato. Alla vista degli agenti ha abbandonato il registratore di cassa cercando di fuggire. Una volta raggiunto ha cercato di colpire i poliziotti con ginocchiate e spintoni.

L’uomo è stato arrestato per tentata rapina, resistenza ed evasione e denunciato per furto e possesso di chiavi alterate o grimaldelli .

Durante la perquisizione inoltre nella tasca centrale della sua felpa sono stati trovati una mazzetta da muratore, un cacciavite, uno scalpello e delle pinze, tutti rubati dalla comunità dove avrebbe dovuto rimanere.