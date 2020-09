Elezioni regionali, chiusi i seggi: attesa per i primi dati su affluenza e exit poll

Genova. Stop alle votazioni. Come previsto alle 15 si sono chiusi in Liguria come in tutto il paese i seggi per le votazioni di regionali, referendum e comunali, e sono partite quindi le operazioni di scrutinio delle schede.

Attesa per i primi dati: nei prossimi minuti saranno resi noti i primi exit poll ricavati dalle ‘interviste’ demoscopiche fuori da alcuni seggi campione, ma soprattutto i primi dati strutturati dell’affluenza, che, come abbiamo visto, dovrebbero essere alti.

I risultati referendari saranno i primi ad essere completati, seguiti dal risultato per l’elezione diretta del presidente della regione. Seguiranno, ed è probabile con una lunga maratona di conteggi, i risultati che daranno vita alla nuova composizione del ‘parlamentino’ ligure che segnerà i prossimi cinque anni della nostra regione

Genova24 e Ivg.it seguiranno quindi questa lunga giornata elettorale con aggiornamenti continui e in tempo reale sui dati che, mano a mano, saranno resi noti.