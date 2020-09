Elezioni: alle 19 in Liguria affluenza al 35,84%, record genovese per Crocefieschi (50,54%)

Genova. È del 35,84% il dato dell’affluenza alle urne registrato alle 19 in Liguria per quanto riguarda il referendum. Più bassa invece la percentuale relativa alle regionali che si attesta al 32,07%. Una discrepanza che si notava già con la rilevazione di mezzogiorno.

La Liguria è comunque tra le regioni italiane con il dato più alto: spiccano Valle d’Aosta (44,35%), Trentino-Alto Adige (40,5%), Toscana (38,18%) e Marche (36,65%). Per quanto riguarda le regionali solo il Veneto fa meglio (35,56%).

Scendendo nel dettaglio della provincia di Genova, si registra un 35,47% per il referendum e 32,32% per le regionali. Non si discostano di molto i dati del capoluogo (35,55% e 32,91% rispettivamente). Record di affluenza nel comune di Crocefieschi (50,54% per il referendum, 47,46% per le regionali).

Per votare oggi c’è ancora tempo fino alle 23, poi lunedì i seggi saranno ancora aperti dalle 7 alle 15 prima di iniziare le operazioni di spoglio.