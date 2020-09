Elezioni: presidente di seggio ricoverato per sospetto coronavirus, chiusa sezione a Oregina

Genova. Il coronavirus complica subito le operazioni di voto a Genova. L’allarme è scattato questa mattina a Oregina, nella sezione 323, perché nella notte il presidente del seggio si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale con febbre superiore a 38 gradi, sintomi che rientrano in quelli dei sospetti casi Covid-19.

La sezione è stata chiusa intorno alle 11 in attesa che arrivi nuovo personale e 5 persone sono state messe in isolamento. Il seggio dovrebbe riaprire nel primo pomeriggio.

In mattinata le forze dell’ordine avevano effettuato un sopralluogo alla scuola X Dicembre di via Maculano, dove era stato allestito il seggio, e non avevano ritenuto necessario chiudere il seggio.

La sezione era rimasta regolarmente aperta fino alle 11 a differenza delle notizie circolate nelle scorse ore su altri media. Tutti i locali e i materiali all’interno erano stati sanificati e nessuno degli scrutatori che ieri avevano lavorato insieme al presidente presenta tuttora sintomi particolari. Ma in attesa dell’esito del tampone è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutti.

La decisione di chiudere il seggio è arrivata dagli uffici del Comune. Nel frattempo è stata chiamata una ditta che effettuerà una sanificazione straordinaria. Sul posto una funzionaria arrivata da corso Torino che ha preso in consegna le chiavi dell’aula. Poco dopo la chiusura, in seguito a diverse segnalazioni, è arrivato anche il consigliere comunale Carmelo Cassibba: “Volevo assicurarmi che i cittadini avessero garantito il diritto di voto”

A supervisionare le operazioni è stata per le prime quattro ore vicepresidente del seggio, anche perché, come racconta il segretario, non c’era sufficiente personale per procedere a una sostituzione. Da quanto riferiscono i “colleghi” l’uomo adesso sta meglio, non ha più le febbre e attende l’esito del tampone.

Notizia in aggiornamento