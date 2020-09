Elezioni al tempo del Covid, a Genova mancano gli scrutatori: dal Comune chiamata last minute

Genova. Il Comune di Genova sta correndo ai ripari con una chiamata “last minute” per trovare scrutatori e presidenti di seggio in vista della tornata elettorale delle regionali e del referendum di questo fine settimana.

Un giorno di tempo o poco più, per chi fosse interessato, per dare la propria disponibilità agli uffici elettorali della pubblica amministrazione inviando una mail a elettorale@comune.genova.it (e qualcuno sta già rispondendo).

Già alla fine della scorsa settimana il Comune aveva contato 420 rinunce rispetto al numero totale di 2644 scrutatori, circa il 16%, poi la cifra dei rinunciatari è salita a 855, quasi un terzo del totale. Dagli uffici, allora, avevano spiegato che non la situazione non era preoccupante in termini organizzativi perché esisteva un bacino di circa 200 riserve a cui attingere. Anche quella cifra, però, si è ridotta.

Da Tursi spiegano che il problema non riguarda i seggi mobili Covid ma parte dei 653 standard e che “il voto non è a rischio”. Se non si dovessero trovare scrutatori e presidenti la soluzione per il Comune sarebbe quella di assumere degli interinali per coprire determinati servizi e di spostare così alcuni impiegati comunali sui seggi. La situazione non è ancora definita (sostituite circa 600 persone) e la direzione dei servizi elettorali è ancora al lavoro.

Molte rinunce, fanno capire dal Comune, sono inevitabilmente legate alla particolare situazione Covid, che impone ad esempio l’uso della mascherina all’interno dei seggi, l’utilizzo costante di igienizzanti e il contatto con il pubblico, un impegno per cui non sono state previste maggiorazioni rispetto alla retribuzione.

Per i presidenti è previsto un forfait di 187 euro per i presidenti e di 145 per segretari e scrutatori. Altri 37 e 25 euro sono previsti per chi debba occuparsi anche delle elezioni comunali.

Scrutatori e presidenti iscritti alle liste e nominati dal Comune sono obbligati a presentarsi ai seggi. Chi rifiuta l’incarico senza giustificato motivo per legge è punito con una multa da 309 a 516 euro. La “paura del Covid” non rientra tra i giustificati motivi, è sufficiente, per evitare la multa, presentare un’autocertificazione per problemi familiari o di lavoro. IL problema è che gran parte degli scrutatori non si è mai recato a ritirare la nomina.

Intanto in queste ore super lavoro degli uffici comunali anche per il rilascio delle tessere elettorali smarrite o scadute. Quelle rilasciate oggi sono state 909, di cui, agli sportelli centralli 577 e 332 nei municipi.