Rapallo. Il Rapallo Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei giocatori Eros Grani e Samuele Ranasinghe per la stagione sportiva 2020/2021.

Eros Grani, difensore classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Ha militato poi in Serie D con Oltrepovoghera, Savona e Ligorna, con più di 60 presenze da titolare nonostante la giovane età.

Samuele Ranasinghe, attaccante classe 2003, è cresciuto nei settori giovanili di Virtus Entella e Goliardicapolis sino all’esordio in prima squadra, con la maglia blugranata, in Coppa Italia Promozione contro il Serra Riccò nella scorsa stagione.

“La società è lieta di accogliere i ragazzi in bianconero e augura ai giocatori una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia del Rapallo Rivarolese” scrive la dirigenza bianconera.

Ancora un nuovo arrivo per il Molassana Boero. Si tratta di Daniele Scaccianoce. Centrocampista, classe 2001, in passato ha giocato con il Camporone Sant’Olcese in Eccellenza e con il Ligorna in Serie D.