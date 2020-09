Recco. Doppio tampone negativo: il presidente Maurizio Felugo ha sconfitto il Covid-19.

Il numero uno biancoceleste non è più sottoposto a isolamento domiciliare e nel pomeriggio ha incontrato per la prima volta in stagione la squadra, al lavoro dal 21 agosto agli ordini di mister Hernandez.

La notizia della sua positività era stata resa nota lo scorso 23 agosto.