Doppio incidente di moto sul passo del Bracco, grave una ragazza

Genova. Nella tarda mattinata di oggi sulla strada del passo del Bracco, nel levante, si è verificato un doppio incidente stradale che ha coinvolto due motociclette. I mezzi a due ruote, secondo le prime informazioni, non si sono tamponati ma sono caduti autonomamente. I fatti sono avvenuti all’altezza del km 464 tra Macallé e la Casa Bianca.

Ad avere la peggio è stata una ragazza, che viaggiava come passeggera su una delle due moto, e che cadendo a terra si è procurata un trauma cranico e probabilmente la rottura di una clavicola. E’ stata soccorsa dalla Croce Argento di Moneglia.

La giovane era vigile e cosciente ma per sicurezza è stata trasportata d’urgenza in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso di Lavagna. Le altre due persone coinvolte hanno riportato solo piccole escoriazioni e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.