Si è svolto a Busalla il torneo di Terza Categoria di tennis. Numerosa la partecipazione all’evento realizzato dal Tennis Club Busalla, sotto l’attenta regia del giudice arbitro e presidente del circolo Fortunato Cecchi si sono affrontati circa 40 giocatori nel maschile e 20 nel femminile che si sono contesi il ricco montepremi messo in palio dall’organizzazione (800 €). Nella finale femminile vittoria di Chiara Trabucco del Golf e Tennis Rapallo per 6-2, 6-2 in finale sulla padrona di casa Valentina Gatti.

Finale maschile di altissimo livello poi tra Matteo Repetto e Filippo Rava, entrambi ex seconda categoria, tesserati per il Park Genova e compagni di allenamento fin da ragazzi al Centro tecnico di Valletta Cambiaso. Vittoria per Rava per 6-2, 6-4 dopo oltre due ore di battaglia davanti ad un’ottima cornice di pubblico degna di un torneo di categoria superiore.

Per i padroni di casa arriva il piazzamento di consolazione di Fabio Russo che supera Giorgio Campi al tie break 4-6, 6-4, 10-3.