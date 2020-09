Darsena, uomo cade nelle acque del porto, salvato in extremis dalla guardia costiera

Genova. Si è felicemente risolto l’intervento di soccorso avvenuto nel la mattinata di ieri a favore di un cittadino di nazionalità tunisina caduto in a cqua nella Darsena Comunale del porto di Genova.

Alle ore 13.00 veniva attivata la Guardia Costiera per un uomo in acqua e in difficoltà all’interno della Darsena Comunale: immediata e tempestiva è stata la risposta della Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova che riusciva a recuperare e trarre in salvo il pericolante in pochissimo tempo, rendendo non necessario l’intervento delle vedette dipendenti che nel frattempo erano state allertate.

Il malcapitato una volta portato a terra e stato sottoposto alle prime cure da parte del personale intervenuto, che ha provveduto a tenerlo al caldo evitando così il peggioramento della situazione ipotermica di per sè già critica e che successivamente lo ha lasciato in carico al personale sanitario del 118 intervenuto, il quale disponeva l’invio, alle ore 13:45, presso ospecives “Galliera” di Genova con forte stato di ipotermia, principio di annegamento e grave stato diabetico