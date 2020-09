Cucciolo di megattera avvistato a Genova, un sondaggio per il nome: Pulìn o Jump?

Genova. Il mondo del web si mobilita per dare un nome al cucciolo di megattera avvistato il 26 agosto in mare insieme alla mamma, poche miglia al largo di Genova. L’autore dello scatto che ha fatto il giro del web, il fotografo Andrea Izzotti, ha lanciato un sondaggio su Facebook insieme a Liguria Whale Watching.

Due sono le alternative che si possono scegliere mettendo una reazione al post: Pulìn, cioè “pulcino” in genovese, scritto come si pronuncia, termine usato spesso per indicare i bambini. Oppure Jump, cioè “salto” in inglese, in omaggio ai salti con i quali ha deliziato i fortunati spettatori a bordo della motonave “Sagittario”.

I ricercatori hanno poi appurato che la madre era stata vista e fotografata nel 1986 nella Repubblica Dominicana. Dopo 34 anni è riapparsa nel Mar Ligure, un evento straordinario perché gli avvistamenti di questi animali, che normalmente vivono negli oceani, si contano sulle dita di una mano e sono pochissimi quelli documentati fotograficamente.