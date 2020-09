Csi: il piacere di \"scoprire\" nuovi sport

Genova. 270 persone registrate in un pomeriggio caratterizzato da uno splendido sole, dopo le piogge e il maltempo dei giorni scorsi.

E’ un numero che dice tanto dello straordinario successo dell’Open Day multisportivo che si è svolto domenica 27 settembre ad Altum Park di San Desiderio a Genova, il polo di riferimento del CSI per tutte le attività outdoor.

Tutto si è svolto in sicurezza, rispettando le norme di prevenzione dal covid, con un triage effettuato all’ingresso della struttura e la registrazione di tutte le persone che entravano.

Varcato il cancello si apriva per bambini e ragazzi un mondo quasi…”magico”.

Hanno potuto provare gratuitamente, per quanto tempo volevano, anche più volte, ben cinque sport.

In alcuni casi non hanno resistito alla tentazione di farlo anche i loro accompagnatori adulti.

Tiro con l’arco, mountain bike, frisbee, hockey su prato ed orienteering.

Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza di molti operatori certificati CSI/CONI che avevano già seguito i ragazzi durante i centri estivi e grazie ai rappresentanti di diverse società che credono nel progetto “Altum Park” condividendone la filosofia e gli obbiettivi finali.

Parliamo della Rad MTB School, dell’Hockey Club Genova, dell’A.B.G. Arcieri e della F.I.S.O, la Federazione italiana sport d’orientamento. Da ottobre partiranno corsi specifici per ognuno di questi sport, più l’ultimate disc(conosciuto come frisbee), per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. “Oggi è stata una grande giornata di sport, abbiamo visto tante famiglie con i loro figli felici di scoprire questa realtà e discipline magari poco conosciute- dice Andrea Pedemonte Direttore Altum Park-.Le potenzialità di questa struttura stanno venendo fuori. Non ci siamo fermati con lo straordinario successo dei centri estivi ma l’idea è quella di andare avanti, nei mesi autunnali ed invernali, con offerte specifiche. Stiamo studiando, oltre ai corsi che partiranno fra qualche giorno, progetti di gite, intorno al sito di San Desiderio ma anche a Genova e fuori Genova “.

Durante l’Open Day bambini e ragazzi hanno potuto salire sul ponte tibetano, l’attrazione più esaltante del Parco avventura. Per i più piccolini invece è stato graditissimo lo spazio giochi allestito e curato da Cristina Mura e Federica Salvini, campionesse di simpatia, che indossavano parrucche dai colori sgargianti. Nel loro stand fornivano anche tutte le informazioni sulle feste di compleanno che si possono organizzare ad Altum Park.