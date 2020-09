Cozzani: “Lista Toti primo partito in Liguria, Cavo e Scajola i più votati”

Genova. “Grande risultato del Presidente Toti, che grazie al suo indefesso lavoro sul territorio si riconferma alla guida della Regione con una percentuale schiacciante – ha dichiarato Matteo Cozzani, coordinatore della Lista Toti Presidente – e grande risultato della nostra Lista arancione che, con oltre il 22% dei voti, è il primo partito in assoluto in Liguria”.

“Siamo orgogliosi di questa squadra, uomini e donne che hanno lavorato sodo e si sono spesi dal primo all’ultimo momento per portare avanti il nostro progetto, fatto di idee, visione e proposte concrete per continuare a cambiare la Liguria. Progetto che evidentemente ha saputo vincere e convincere i liguri, che hanno premiato non solo la Lista ma anche tanti dei nostri candidati, primi tra tutti Ilaria Cavo e Marco Scajola, assessori regionali uscenti e capilista rispettivamente a Genova e Imperia, che non sono solo i più votati tra gli arancioni, ma anche la donna e l’uomo che hanno ottenuto più preferenze in tutta la Liguria”, dice Cozzani.

“Un successo che dobbiamo all’impegno di tutta la squadra, dei nostri sostenitori e dei volontari che non si sono mai risparmiati e che ringraziamo per lo straordinario lavoro fatto. Ai liguri vogliamo fare una promessa: quella di mantenere la parola data, come abbiamo fatto in questi cinque anni e come intendiamo fare nei prossimi cinque, forti della fiducia che ci hanno dato. Oggi la Liguria è sempre più arancione”, conclude.