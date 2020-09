Corso Torino, pedone investito da una macchina: in codice rosso al San Martino

Genova. L’impatto è stato molto forte, tale da proiettare l’uomo per diversi metri sull’asfalto. Questa la terribile scena vissuta questa mattina da un 48enne genovese, investito da un’auto mentre attraversava la strada in corso Torino.

L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 6 di questa mattina. Immediato l’intervento dei soccorsi, che, dopo aver stabilizzato l’uomo sulla barella, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto del San Martino di Genova. Per fortuna non è a rischio vita, anche se ha subito molti traumi.

Sul posto anche una patuglia di polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.