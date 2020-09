Coronavirus, via libera per test a poliziotti. Sindacato: “Tardivo, seguiremo sviluppi”

Genova. E’ stata firmata dal Questore di Genova la circolare interna che definisce i dettagli per consentire ai poliziotti e agli impiegati civili del ministero dell’interno della provincia di Genova di sottoporsi volontariamente ai test sierologici Covid19 Presso l’ospedale San Martino di Genova.

“Ci sono circa più di 800 lavoratrici e lavoratori che stanno attendendo da più di tre mesi – ricorda il Siap – Tre mesi di vergognoso ritardo dopo che il governatore della Regione Liguria Totti e l’assessore Viale avevano firmato la delibera il giorno 5 giugno 2020.”

Secondo Roberto Traverso, segretario del sindacato questo sono: “Ritardi inaccettabili dovuti a continui scaricabarile tra Asl e Regione Liguria, aggravati da un incomprensibile immobilismo dell’ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato di Genova visto che nelle altre province gli stessi uffici sono risultati molto più sensibili e operativi sull’argomento”.

“Una battaglia vinta dal nostro sindacato circondati da un preoccupante silenzio – sottolinea – Ovviamente c’è poco da esultare visto che la pandemia è in forte ripresa e il tardivo arrivo dei test non permette di avere un quadro pregresso della situazione sanitaria che potrebbe già essere utile in questa fase così delicata. Continueremo a seguire gli sviluppi”.