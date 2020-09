Coronavirus, tre morti e 89 nuovi casi in Liguria: 64 sono a Genova

Genova. Sono 89 i nuovi casi di Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Liguria sulla base di 2584 tamponi, la maggior parte dei quali sul territorio genovese: 64. Dei nuovi contagi genovesi, 30 sono contatti di caso confermato, legati perlopiù al cluster del centro storico, altri 33 arrivano da attività di screening, 1 da accesso in ospedale. Più limitato il focolaio spezzino, dove oggi i nuovi positivi solo “solo” 16. Nel savonese 2 nuovi contagi e altri 7 nell’imperiese.

Tre i deceduti registrati dal bollettino di Alisa nelle ultime 24 ore: si tratta di un 80enne morto a Sanremo e di altri due anziani, 86 e 87 anni, deceduti all’ospedale di Sarzana.

Il numero di ospedalizzati cala di quattro unità, sono in tutto 165, di cui 22 in terapia intensiva (11 al San Martino e 2 al Galliera), altri 8 al San Bartolomeo di Sarzana. Scende di 48 unità anche il numero delle persone sottoposte a isolamento domiciliare.

Al momento in Liguria ci sono 3172 casi di Covid attivi, di cui 1336 in provincia di Genova. 2293 i soggetti in sorveglianza attiva, 98 più di ieri.