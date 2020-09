Coronavirus, Toti: “In Liguria 64 nuovi contagi su 1400 tamponi”

Genova. “Continuiamo a tracciare e analizzare i dati Covid in Liguria, in costante contatto con le nostre Asl, per monitorare la situazione con particolare attenzione in queste giornate di voto. Oggi abbiamo 64 nuovi positivi sui 1400 tamponi effettuati ieri”. Lo ha scritto sulla sua pagina fb il governatore uscente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“I ricoveri restano invariati e anche il cluster della Spezia è sempre sotto controllo. Mentre in Italia, grazie alle misure che abbiamo prontamente messo in campo, la situazione sta migliorando, peggiora in Francia, motivo per cui oggi il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree francesi particolarmente colpite dal virus, escludendo però i frontalieri e chi transita per il Paese per meno di 72 ore” spiega Toti

“Noi continuiamo a rispettare le regole e non abbassiamo la guardia per tutelare la salute dei cittadini – conclude – E a chi mi chiede degli stadi rispondo che abbiamo altre priorità”