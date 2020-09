Coronavirus, tornano a salire i contagi in Liguria: 105 nuovi positivi e un morto

Genova. Sono 105 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.642 tamponi effettuati. È quanto emerge dal nuovo bollettino emesso dalla Regione con i dati inviati al ministero della salute. Rispetto a ieri si registra una lieve crescita degli ospedalizzati e un nuovo decesso a Sarzana, un 91enne morto ieri.

Questo il dettaglio riferito alla sede dei laboratori dove viene eseguito il tampone.

Imperia: 3

1 attività screening

2 rientro estero

Savona: 7

2 contatto di caso

1 rientro estero

4 attività screening

Genova: 36

20 contatto caso confermato

3 accesso ospedale

13 attività screening

La Spezia: 59

36 contatto di caso confermato

2 accesso ospedale

21 attività screening

Sono 165 in tutti i ricoverati nelle strutture ospedaliere della regione, 5 in più rispetto a ieri, di cui 17 in terapia intensiva. La maggior parte è sempre concentrata nello Spezzino (85, cioè 6 in più di ieri). A Genova si contano 57 ospedalizzati (23 al San Martino di cui 8 in terapia intensiva, 24 al Galliera, 9 al Gaslini e 1 al Villa Scassi).

I positivi attuali sono in continua risalita, oggi 49 più di ieri, in totale 2.875 in tutta la Liguria. In provincia di Genova sono 1.159, cento in più rispetto a quelli residenti nello Spezzino.

In sorveglianza attiva 2.116 persone, concentrate soprattutto sul territorio della Asl 5 (777) e su quello della Asl 3 (735).