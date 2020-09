Coronavirus, rallenta il contagio in Liguria: 51 nuovi positivi, un altro morto nello Spezzino

Genova. Sono 51 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, di cui 33 in provincia della Spezia, in base a 2.351 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr’ore. Emerge dal bollettino diffuso dalla Regione con i dati del ministero della salute.

Nelle ultime ore si registra inoltre un nuovo decesso, un 94enne morto oggi all’ospedale di Sarzana. Il bilancio delle vittime sale così a 1.579.

Dei seguito il dettaglio dei nuovi positivi

• 3 Imperia di cui:

2 contatto di caso confermato

1 attività screening

• 5 Savona di cui:

3 contatto caso confermato

2 attività screening

• 10 Genova di cui:

6 contatto caso confermato

1 accesso ospedale

3 attività screening

• 33 La Spezia di cui:

17 contatto di caso confermato (1 da app immuni)

1 accesso ospedale

15 attività di screening

È stabile la situazione degli ospedalizzati che sono 98 in tutta la Liguria, 2 più di ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 11 persone. Cresce il numero delle persone attualmente positive che sono in tutto 1.990 (in provincia di Genova 952), cioè 39 più di ieri tenendo conto di 11 guariti con doppio tampone negativo.