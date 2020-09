Coronavirus, nuova impennata di casi: +141 nelle ultime 24 ore

Genova. Sono 141 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. Di questi 91 sono relativi alla provincia della Spezia, 33 all’Asl 3 genovese, 9 a quella imperiese, 4 a quella savonese e 4 al Tigullio. In totale i casi di Covid-19 attivi in Liguria sono 2462.

2445 i tamponi effettuati nell’ultima giornata, nessun nuovo decesso – unica notizia davvero positiva – oltre al fatto che nonostante il gran numero di nuovi positivi si registrano soltanto due persone ospedalizzate in più. Sono 140 in totale (di cui 12 terapie intensive) di cui 79 nelle strutture spezzine. Nel saldo finale due nuovi pazienti al Gaslini.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 9

7 contatto caso confermato

2 attività screening

• ASL 2: 4

1 contatto caso confermato

3 attività screening

• ASL 3: 33

18 contatto di caso confermato

15 attività screening

• Asl 4: 4

1 contatto caso confermato

3 attività screening

• Asl 5: 91

50 contatto di caso confermato

41 attività di screening