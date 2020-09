Coronavirus, nuova esplosione del contagio: 114 positivi in più in Liguria, 93 alla Spezia

Genova. Nuova pesante risalita dei contagi da coronavirus in Liguria: il bollettino inviato dalla Regione parla di 114 nuovi positivi, di cui 93 in provincia della Spezia dove è attivo un cluster che ieri era stato definito “stabilizzato”. Il numero odierno è da mettere però in relazione a un numero molto elevato di tamponi, 2.966 analizzati nelle ultime ventiquattr’ore. Superata quota 100 ospedalizzati in tutta la regione ma non ci sono nuovi deceduti.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

• 2 Savona di cui:

1 contatto caso confermato

1 attività screening

• 19 Genova di cui:

9 contatto di caso confermato

10 attività di screening

• 93 La Spezia di cui:

47 contatto di caso confermato

1 accesso ospedale

45 attività di screening

Il numero dei positivi in Liguria supera quota 2mila, crescendo di 97 unità rispetto a ieri, pur tenendo conto dei 17 nuovi guariti con doppio tampone negativo. La maggior parte sono residenti in provincia di Genova (964), circa un quarto in quella della Spezia (573).

Aumenta la pressione sugli ospedali: sono 102 i ricoverati in tutta la Liguria (4 in più di ieri), di cui 11 in terapia intensiva. Più di metà sono concentrati presso le strutture della Asl 5 Spezzina, 66 di cui 6 in terapia intensiva. A Genova sono 20 in tutto (7 al San Martino di cui 3 in terapia intensiva, 8 al Galliera e 5 al Gaslini).

Crescono di conseguenza i soggetti in sorveglianza attiva (asintomatici che hanno avuto contatti con casi confermati o rientrano da viaggi a rischio) che sono 1.801 in tutta la regione, 716 nello Spezzino, 591 in provincia di Genova (escluso il Tigullio che ne conta 136).