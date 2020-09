Coronavirus, l’ambulatorio per i tamponi sarà alla Commenda di Prè: “Pronto in due giorni”

Genova. Sarà allestito davanti alla Commenda di Prè, una delle zone più critiche per i contagi, l’ambulatorio mobile per fare tamponi alla popolazione nel centro storico di Genova. La decisione è stata presa oggi dopo un sopralluogo con la Asl 3 e i tecnici del Comune di Genova.

Il presidio, che dovrebbe funzionare in maniera simile al camper entrato in funzione nel quartiere Umbertino della Spezia, sarà pronto nel giro di due giorni. Le modalità di accesso saranno comunicate a breve dalla Asl: in ogni caso, non si tratterà di un punto dove si potrà eseguire il test liberamente.

La postazione per lo screening rapido sarà dedicata anzitutto agli studenti delle scuole, come ha spiegato il presidente Giovanni Toti su Facebook: “Nel centro storico di Genova tra un paio di giorni sarà già attivo il punto dedicato per i tamponi veloci, che effettueremo subito in tutte le scuole della zona per poi allargare il raggio d’azione a tutta la città”.

Notizia in aggiornamento