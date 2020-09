Coronavirus, la situazione precipita in casa Genoa: 14 positivi tra staff e giocatori

Genova. “Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a 14 tesserati tra componenti team e staff”. È quanto ha comunicato questa sera il Genoa dopo che nei giorni scorsi erano emersi i casi di Mattia Perin e Lasse Schone.

“La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”, ha aggiunto il club in una nota.

Situazione che si fa sempre più complessa dunque in casa del club rossoblù. Sia Perin che Schone non erano partiti per la trasferta di Napoli, il secondo perché “debolmente positivo” in attesa di ulteriori accertamenti. Contagio che riguarda invece molte più persone, mettendo a rischio ora la prosecuzione stessa del campionato per i rossoblù.