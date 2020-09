Coronavirus, in Liguria contagi alle stelle: 158 nuovi positivi e 54 sono a Genova

Genova. Sono 158 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo l’ultimo bollettino inviato dalla Regione con i dati trasmessi al ministero della Salute. Di questi 58 sono relativi al territorio della Asl 3 genovese. Il dato si riferisce però a un numero molto elevato di tamponi (3.955) analizzati in ventiquattro ore. Non si registrano nuovi decessi.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• Imperia: 11

5 contatto di caso

6 attività di screening

• Savona: 2

2 contatto di caso confermato

1 attività screening

• Genova: 54

24 contatto di caso confermato

29 attività screening

1 struttura sociosanitaria

• Tigullio: 2

2 attività screening

• La Spezia: 88

52 contatto di caso confermato

36 attività screening

Sono 157 gli ospedalizzati in tutta la regione, in aumento di 7 unità dalla giornata di ieri. In terapia intensiva ci sono 16 persone. A Genova ci sono in tutto 45 persone in ospedale (23 al San Martino, cioè 7 più di ieri, 21 al Galliera, 9 al Gaslini), nello Spezzino sono 83.

Gli attualmente positivi in tutta la regione sono oggi 2.668, cioè 139 più di ieri, tolti i 19 guariti con doppio tampone negativo. La provincia di Genova è quella che ne fa registrare il maggior numero (1.068) seguita dalla Spezia (961). In sorveglianza attiva ci sono 2.217 persone di cui 766 nel territorio della Asl 3.