Coronavirus, in Liguria 73 nuovi positivi e un morto. Record di tamponi da inizio emergenza

Genova. Sono 73 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, di cui 30 in provincia di Genova e 35 in provincia della Spezia secondo l’ultimo bollettino inviato dalla Regione. Aumenta il numero degli ospedalizzati, 9 in più in tutta la regione. Da segnalare anche il record giornaliero di tamponi analizzati, oggi 3.335.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• Imperia 5

4 contatto caso confermato

1 attività screening

• Savona 3

2 contatto caso confermato

1 attività screening

• Genova 29

14 contatto caso confermato

15 attività screening

• Tigullio 1 attività di screening

• La Spezia 35

25 contatto caso confermato

10 attività screening

Da segnalare un nuovo deceduto, un uomo di 78 anni morto il 15 settembre all’ospedale Sarzano. Il bilancio totale è ora di 1.583 vittime.

I positivi totali sono ora 2.513, in aumento di 51 unità contando i 21 guariti con doppio tampone negativo. Gli ospedalizzati totali sono 149 in Liguria, di cui 13 in terapia intensiva. La maggior parte (83) gravita sul territorio spezzino, mentre 43 sono spalmati sugli ospedali genovesi (compresi 8 pazienti al Gaslini).

Sono 1.855 le persone in sorveglianza attiva, di cui 808 in provincia della Spezia, 636 nel Genovesato e 127 nel Tigullio.