Coronavirus, impennata dei contagi: 109 nuovi positivi in Liguria, 64 a Genova

Genova. Sono 109 i nuovi positivi al Covid in Liguria secondo il bollettino inviato come di consueto dalla Regione. Sale il numero dei positivi, mentre sostanzialmente non aumente il numero di tamponi, oggi 1.975, circa una settantina più di ieri. Aumentano gli ospedalizzati (10 in più rispetto a ieri) e si registra il decesso di un 80enne di Sarzana.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi

• ASL 1: 4

2 contatto di caso confermato

2 attività di screening

• Asl 2: 12

8 contatto di caso confermato

4 attività di screening

• Asl 3: 64

38 contatto di caso confermato

25 attività di screening

1 rientro estero

• Asl 5: 29

20 contatto di caso confermato

9 attività di screening

Dei 169 pazienti ricoverati, 24 sono in terapia intensiva, due in più di ieri. A Genova (compresa la Asl4) sono 88: al San Martino 32 (di cui 12 in terapia intensiva), al Galliera 35 (3 in terapia intensiva), al Gaslini 7, al Villa Scassi 7.

Gli attualmente positivi sono 3117, di cui 1.298 in provincia di Genova e 1.103 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 2.195 persone di cui 585 sul territorio della Asl 3 genovese.