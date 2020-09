Coronavirus, al Galliera riapre un reparto Covid al posto di geriatria

Genova. L’aumento dei contagi di queste ultime ora si sta facendo sentire anche dal punto di vista ospedaliero, dove sono in crescita i ricoveri legati alle infezioni da coronavirus.

Per questo motivo gli ospedali genovesi hanno iniziato nuovamente ad attrezzarsi: è di queste ore la decisione da parte della dirigenza del Galliera di riallestire un reparto Covid al posto di Geriatria, dove nelle prossime ore saranno destinati i pazienti positivi al coronavirus, fino ad oggi ricoverati nel reparto di malattie infettive.

Pazienti che, per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono in crescita in queste ore: sono 31, infatti, i ricoverati all’ospedale di Carignano, compreso una persona attualmente in terapia intensiva.