Coronavirus, da lunedì i tamponi “drive through” si faranno a Quarto

Genova. Da lunedì 14 settembre la sede del servizio di tamponi “drive through” di Asl3 – fino a ieri attiva alla Fiera del Mare di Genova – si trasferisce a Quarto in Via G. Maggio 6.

L’ingresso sarà l’entrata “storica” dell’ex ospedale psichiatrico, opportunamente segnalata da cartellonistica. All’esterno saranno presenti due operatori della Protezione Civile, di cui uno all’ingresso per indirizzare le auto e uno nel parcheggio per supporto alla gestione delle vetture in arrivo.

La nuova sede – messa a disposizione dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti rappresenta – si legge in una nota della Asl3 – un ambito logisticamente adatto a sostenere un flusso elevato di veicoli, fino a 200 vetture al giorno.

La modalità di accesso rimane invariata (dal lunedì al sabato) e riservata ai cittadini contattati da Asl3 attraverso la struttura di igiene e sanità Pubblica.