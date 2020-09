Coronavirus, 47 nuovi positivi in Liguria: superati gli 11mila casi dall’inizio dell’emergenza

Genova. Sono 47 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Lo comunica la Regione nel bollettino di aggiornamento quotidiano.

Di seguito dettaglio dei nuovi positivi

2 ASL 1 di cui:

• 1 contatto di caso

• 1 attività di screening

1 ASL 2: contatto di caso

17 ASL 3 (comprende anche il Tigullio) di cui:

• 6 contatti di caso

• 4 attività di screening

• 2 rientri da altra regione

• 1 rsa

• 4 accessi ospedale

27 ASL 5 di cui:

• 12 contatti di caso

• 5 accessi ospedale

• 10 attività di screening

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Torna dunque a crescere vistosamente il numero dei contagi, ma sale anche quello dei tamponi (2.678 nelle ultime 24 ore). Cresce il numero dei positivi attuali sul territorio (1.636, più 31 da ieri, nonostante i 16 nuovi guariti con doppio test negativo) e quello dei casi totali dall’inizio della pandemia che sono 11.017. A Genova i positivi attuali sono 881.

Oggi inoltre Asl 5 segnala il decesso di un uomo di 88 anni, morto il 2 settembre presso il reparto di geriatria dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana) e residente a La Spezia.

Resta stabile il numero degli ospedalizzati (42, cioè 2 in meno rispetto a ieri) di cui 6 ricoverati in terapia intensiva. La maggior parte sono nella Asl 5 Spezzina (ben 23). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.611.