Coronavirus, 78 i nuovi contagi in Liguria su 1682 tamponi fatti. Crescono anche ricoveri

Genova. Sono 78 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria in base ai 1682 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattr’ore. È il dato contenuto nel nuovo bollettino emesso dalla Regione sull’emergenza sanitaria. In particolare sono 51 i contagi in provincia della Spezia, 11 quelli nella città metropolitana di Genova. Non si registrano decessi.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1: 1 accesso ospedale

Asl 2: 15

2 contatto caso confermato

13 strutture sociosanitarie

Asl 3: 11

5 contatto caso confermato

1 accesso ospedale

5 attività screening

Asl 5: 51

12 contatto caso confermato

39 attività screening

Gli ospedalizzati sono 126, ancora in crescita di 6 unità rispetto a ieri, e di questi 11 sono in terapia intensiva, dato stabile. La maggior parte dei ricoverati (81) è a La Spezia, dove ci sono 7 pazienti in terapia intensiva.

Attualmente positive in Liguria 2.296 persone, ben 55 in più rispetto a ieri, contando anche i 23 guariti con doppio tampone negativo. Tra questi 973 sono residenti in provincia di Genova, 736 nello Spezzino. In tutto sono 1.828 i soggetti in sorveglianza attiva.