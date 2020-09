Coronavirus, 64 nuovi positivi e boom di ricoverati: ora sono quasi 100

Genova. Sono 64 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati circa 2500, un numero che torna a crescere dopo i circa 700 tamponi di ieri.

A preoccupare, però, è soprattutto l’andamento dei ricoverati in ospedale che, in Liguria, sono 19 più di ieri arrivando a sfiorare quota 100 (sono 96 di cui 64 alla Spezia e, per quanto riguarda Genova, 8 al Galliera, 5 al San Martino.

All’ospedale pediatrico Gaslini ricoverati una mamma e il figlio, per motivi precauzionali. Entrambi arrivano dalla Spezia.

Le terapie intensive sono 11, ieri erano 10, 6 delle quali presso la Asl 5 dove è anche registrato un decesso (già comunicato ieri) di un uomo di 95 anni.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi:

• 5 ASL 1 di cui:

2 accesso ospedale

3 attività screening

• 7 ASL 2 di cui:

1 accesso ospedale

3 rientro da viaggio

1 struttura sociosanitaria

2 contatto di caso confermato

• 26 ASL 3 di cui:

13 contatto di caso confermato

1 accesso ospedale

2 rientro viaggio

10 attività screening

• 26 ASL 5 di cui:

11 contatto di caso confermato

9 accesso ospedale

6 attività di screening