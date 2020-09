Coronavirus, 51 nuovi positivi in Liguria di cui 37 a Genova. Al Galliera morto un uomo di 56 anni

Genova. Sono 51 i nuovi positivi in Liguria su 3.204 tamponi. Lo rivela il bollettino sull’emergenza coronavirus emesso come sempre dalla Regione Liguria. Resta identico rispetto a ieri il numero degli ospedalizzati (165 in tutta la regione). Si registra però il decesso di un uomo di 56 anni all’ospedale Galliera.

Questo il dettaglio diviso per province (con riferimento al luogo dove è stato effettuato il tampone)

• Imperia: 3

1 contatto di caso confermato

2 attività di screening

• Savona: 3

1 contatto di caso confermato

1 attività di screening

1 struttura sociosanitaria

• Genova: 37

2 strutture sociosanitarie

18 contatto di caso confermato

17 attività di screening

• La Spezia: 8

4 contatto di caso confermato

4 attività di screening

Per quanto riguarda gli ospedali, sono 165 i ricoverati in tutta la Liguria di cui 22 in terapia intensiva. Di questi 81 sono a Genova suddivisi tra San Martino (30 di cui 11 in terapia intensiva), Galliera (37 di cui 2 in terapia intensiva), Gaslini (8) e Villa Scassi (6).

Sale ancora il numero degli attualmente positivi che sono 3.193 (rispetto a ieri 21 in più) di cui 1.364 nel territorio della provincia di Genova. In tutto si contano 29 nuovi guariti con doppio tampone negativo. I soggetti in sorveglianza attiva sono 2.249 in Liguria di cui 534 sul territorio della Asl 3 genovese