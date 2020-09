Coronavirus, 45 nuovi positivi in Liguria su 1.908 tamponi: sale il numero delle terapie intensive

Genova. Sono 45 i nuovi positivi al Covid in Liguria secondo il bollettino inviato come di consueto dalla Regione. Sale il numero dei positivi, mentre cala quello dei tamponi effettuati, oggi 1.908, circa un migliaio meno di ieri. Aumentano gli ospedalizzati (4 in più rispetto a ieri) ma non si registrano nuovi decessi.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi

• ASL 1: 4

2 contatti di caso confermato

2 attività screening

• ASL 2: 7

5 contatti di caso confermato

2 attività screening

• ASL 3: 18

9 contatti di caso confermato

9 attività screening

• ASL 5: 16

11 contatto di caso confermato

5 attività screening

Dei 159 pazienti ricoverati, 22 sono in terapia intensiva, tre in più di ieri. A Genova (compresa la Asl4) sono 83: al San Martino 27 (di cui 10 in terapia intensiva), al Galliera 32 (2 in terapia intensiva), al Gaslini 8, al Villa Scassi 5 (1 in terapia intensiva). Stabile la situazione tra La Spezia e Sarzana che hanno in tutto 65 ricoverati.

Gli attualmente positivi sono 3068, di cui 1.270 in provincia di Genova e 1.093 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 2.018 persone di cui 649 sul territorio della Asl 3 genovese.