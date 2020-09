Coronavirus, 4 operatori e 2 ospiti positivi nell’rsa del Chiossone di San Fruttuoso

Genova. Sei persone (4 operatori e 2 ospiti) sono risultati positivi al Covid-19 nell’rsa del Chiossone di salita Nostra Signora del Monte.

Il contagio risale all’inizio di settembre quando due operatori, presentando sintomi sospetti mentre si trovavano a casa, sono stati ‘tamponati’ e sono risultati positivi al Covid. A quel punto nell’istituto è scatta il protocollo di sicurezza che prevede il tampone per tutti gli operatori e gli ospiti, in tutto 60 ospiti e 35 operatori della struttura.

Dallo screening – confermano dalla struttura – sono stati rilevati positivi altri 2 operatori e 2 ospiti. “In applicazione delle procedure Alisa, gli operatori sono attualmente in isolamento domiciliare – spiega una nota del Chiossone – e i 2 ospiti sono stati trasferiti in strutture dedicate ai pazienti Covid, a cura del servizio sanitario regionale.

“Per garantire la massima tutela della salute e del benessere degli ospiti delle residenze – oltre 150 anziani complessivamente ricoverati nelle due RSA di Corso Armellini e N.S. del Monte, 44 pazienti psichiatrici e 17 ragazzi con pluridisabilità – e dei propri 190 operatori, l’Istituto ha adottato da subito stringenti misure di prevenzione e sicurezza, tra cui la compartimentazione degli operatori tra le diverse strutture” spiega ancora la nota per chiarire che gli infermieri e gli altri operatori operano su una sola struttura per garantire in questo modo un contenimento di eventuali contagi