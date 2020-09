Coronavirus, 19 nuovi positivi e aumento dei pazienti in ospedale: ora sono 5 in terapia intensiva

Genova. Sono 19 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa-Regione al ministero della Salute. Un numero molto ridotto rispetto alla cifra di ieri -44 e che è riferito a 1721 tamponi (ieri erano stati circa 1300).

Il dettaglio dei nuovi positivi è così distribuito:

2 ASL 1 di cui:

• 1 attività di screening

• 1 contatto di caso

3 ASL 2 di cui:

• 1 contatto di caso

• 1 attività di screening

• 1 rientro da estero

2 ASL 3 di cui:

• 1 contatti di caso

• 1 attività di screening

12 ASL 5 di cui:

• 8 contatti di caso

• 4 attività di screening

Un dato rilevante è l’aumento degli ospedalizzati, 5 in più di ieri, in controtendenza rispetto ai giorni passati quando i nuovi casi di contagio erano sostanzialmente paucisintomatici o asintomatici. Dei nuovi ospedalizzati, ben quattro sono stati ricoverati in terapia intensiva, tutti riferiti al cluster spezzino dei giorni scorsi.

Non sono stati registrati decessi dalle asl e dalle strutture ospedaliere della Liguria.