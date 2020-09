Coronavirus: 108 nuovi positivi in Liguria e la maggior parte (63) sono a Genova

Genova. Sono 108 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria in base al bollettino quotidiano emesso dalla Regione. La cifra emerge dall’analisi dei tamponi refertati nelle ultime ventiquattro ore che sono 3.766. Particolarmente alto il numero dei contagi nel territorio di Genova, oggi 63, mai così tanti dalla fine della prima ondata epidemica.

Questo il dettaglio:

• Imperia: 17

5 contatti di caso

11 rientro estero

1 attività screening

• Savona: 4

2 contatto di caso

1 struttura socio sanitaria

1 attività screening

• Genova: 63

40 contatto caso confermato

2 strutture socio sanitarie

21 attività screening

• La Spezia 24

15 contatto di caso confermato

9 attività screening

Si contano anche due morti, una 81enne deceduta oggi all’ospedale di Albenga e una 98enne deceduta sempre oggi all’ospedale di Sarzana. Il bilancio totale delle vittime è di 1.594.

Crescono lievemente gli ospedalizzati, 167 in tutta la Liguria, cioè 2 più di ieri. Nello Spezzino ci sono 69 ricoverati, a Genova sono 66 e in dettaglio 28 al San Martino di cui 8 in terapia intensiva, al Galliera 24 (1 in terapia intensiva), al Gaslini 10, al Villa Scassi 4.

I positivi attuali crescono giorno dopo giorno: oggi 2.947 (rispetto a ieri 72 in più) con 35 nuovi guariti con doppio test negativo. A Genova sono 1.204, alla Spezia 1.070. Sale anche la cifra dei soggetti in sorveglianza attiva, in Liguria 2.196, di cui 839 nel territorio della Asl 3.