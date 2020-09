Coppa Liguria di Prima Categoria, seconda giornata: gli aggiornamenti

Genova. Secondo fine settimana dedicato alla Coppa Liguria di Prima Categoria, con la disputa della seconda giornata dei gironi della prima fase. In campo, nell’arco del weekend, trentasei squadre; sei gli incontri rinviati d’ufficio.

Nel girone 1, nessuna rete tra Andora e Baia Alassio; per i gialloneri è il secondo pareggio, per i biancoblù un passo avanti rispetto alla débâcle con l’Argentina.

Debutto positivo per il Masone che, nel girone 5, ha prevalso per 5-2 sul Città di Cogoleto. Per i vincitori gol di Galleti su rigore e doppiette di De Gregorio e Luca Pastorino; per gli ospiti a segno Marco Revello e Grezzi.

Nel girone 6 sarà lo scontro tra Olimpic 1971 e Multedo a decidere la qualificazione. I rossoverdi hanno agganciato i granata in vetta vincendo sul campo del Fegino per 1 a 0 con gol di Addamo sul finire del primo tempo. Una rete per parte tra Pra’ FC e Multedo: gialloneri in vantaggio sul finire della prima frazione con Gatto dal dischetto, pareggio degli ospiti con Giulianino nelle fasi iniziali della ripresa.

Il girone 7 è ancora in alto mare complici i rinvii della Corniglianese. Bene il San Cipriano che al debutto ha regolato la Pro Pontedecimo per 3 a 0 con segnature di Fravega, Vulpes e Pizzella, tutte nella ripresa.

Dopo il pareggio all’esordio, nel girone 8 il Mignanego ha conquistato il primo successo battendo in trasferta la Nuova Oregina per 2 a 1. Tutto nel secondo tempo, con tre reti su rigore. ospiti in vantaggio con Falsini, Yacoubi raddoppia e Rizqaoui accorcia le distanze.

Nel girone 9 il passaggio del turno sarà definito dall’incontro tra Cella e Sampierdarenese. I gialloblù si sono imposti sul Mura Angeli per 2 a 1 con reti di Roggerone e Zignego, dopo il pari temporaneo di Boracchi.

Anpi Sport Casassa e Superba si giocheranno il passaggio del turno nel girone 10, con il Ca De Rissi San Gottardo fuori dai giochi, dopo essere stato battuto per 2-3 dai partigiani. Costa e Furnò hanno portato avanti per due volte i biancorossoazzurri, ma l’Anpi ha risposto con un tiro di Mincolelli deviato in rete da un giocatore locale, un rigore di Trocino e un gol di Podda.

Nel girone 11 il Bargagli San Siro è stato fermato sul 2-2 dal Prato. Rossoneri in vantaggio per primi con Luca Della Giovanna; gli ospiti hanno ribaltato il risultato con due rigori, trasformati da Mattia Della Giovanna e Spirio; infine il gol di Frau ha ristabilito la parità.

L’Apparizione non gioca ma conserva il primato nel girone 12, grazie al pareggio tra San Desiderio e Torriglia. Gli ospiti si sono portati in vantaggio ad una ventina di minuti dal termine con Ercolani; poco prima dello scadere replica dei gialloblù con Grassi.

Girone 1

ieri ore 20,30 al Polo di Andora: Area Calcio Andora – Baia Alassio 0-0

oggi ore 18 al Salvo di Imperia: Oneglia – Atletico Argentina 0-0 (parziale)

Classifica: Atletico Argentina 4, Baia Alassio 2, Oneglia 2, Area Calcio Andora 1

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 18 al Polo di Andora: Area Calcio Andora – Oneglia

domenica 27 settembre ore 18 al Ferrando di Alassio: Baia Alassio – Atletico Argentina

Girone 2

oggi ore 18 all’Oliva di Borghetto Santo Spirito: Borghetto – Vadese 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Riva di Albenga: San Filippo Neri Albenga – Pontelungo 0-0 (parziale)

Classifica: Pontelungo 4, Vadese 4, San Filippo Neri Albenga 1, Borghetto 1

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 18 all’Oliva di Borghetto Santo Spirito: Borghetto – San Filippo Neri Albenga

domenica 27 settembre ore 18 al Chittolina di Vado Ligure: Vadese – Pontelungo

Girone 3

oggi ore 17 all’Agosto di Mallare: Mallare – Letimbro 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Briano di Savona Santuario: Speranza – Quiliano&Valleggia 0-0 (parziale)

Classifica: Quiliano&Valleggia 4, Letimbro 4, Speranza 1, Mallare 1

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 18 al Picasso di Quiliano: Quiliano&Valleggia – Letimbro

domenica 27 settembre ore 18 al 18 al Briano di Savona Santuario: Speranza – Mallare

Girone 4

oggi ore 18 al Fornaciari di Altare: Altarese – Millesimo 0-0 (parziale)

oggi ore 17,30 al Corrent di Carcare: Olimpia Carcarese – Aurora Calcio 0-0 (parziale)

Classifica: Altarese 2, Olimpia Carcarese 2, Millesimo 2, Aurora Calcio 2

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 18 al Fornaciari di Altare: Altarese – Olimpia Carcarese

domenica 27 settembre ore 18 al Comunale di Millesimo: Millesimo – Aurora Calcio

Girone 5

ieri ore 16 al Macciò di Masone: Masone – Città di Cogoleto 5-2

Classifica: Masone 3, Campese 3, Città di Cogoleto 0

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 10,30 all’Oliveri di Campo Ligure: Campese – Masone

Girone 6

oggi ore 10,30 al Pertini di Genova Multedo: Fegino – Olimpic 1971 0-1

oggi ore 10,30 al Baciccia Ferrando di Genova Pra’: Pra’ FC – Multedo 1-1

Classifica: Olimpic 1971 4, Multedo 4, Pra’ FC 2, Fegino 0

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 10,30 al Pertini di Genova Multedo: Fegino – Pra’ FC

sabato 26 settembre ore 18 al San Carlo di Genova Voltri: Olimpic 1971 – Multedo

Girone 7

oggi ore 10,30 al Grondona di Genova Pontedecimo: San Cipriano – Pro Pontedecimo 3-0

rinviata Vecchiaudace Campomorone – Corniglianese

Classifica: San Cipriano 3, Vecchiaudace Campomorone 1, Pro Pontedecimo 1, Corniglianese 0

prossimo turno:

sabato 26 settembre ore 18 al Ferrando di Genova Cornigliano: Corniglianese – Pro Pontedecimo

domenica 27 settembre ore 10,30 al Torbella di Genova: Vecchiaudace Campomorone – San Cipriano

Girone 8

oggi ore 10,30 al Ceravolo di Genova Lagaccio: Nuova Oregina – Mignanego 1-2

Classifica: Mignanego 4, San Quirico Burlando 1, Nuova Oregina 0

prossimo turno:

sabato 26 settembre ore 18 al Negrotto Cambiaso di Serra Riccò: San Quirico Burlando – Nuova Oregina

Girone 9

ieri ore 18 al Morgavi di Genova Sampierdarena: Mura Angeli – Cella 1-2

Classifica: Sampierdarenese 3, Cella 3, Mura Angeli 0

prossimo turno:

sabato 26 settembre ore 18 al Morgavi di Genova Sampierdarena: Cella – Sampierdarenese

Girone 10

ieri ore 18 al campo sportivo di Genova Ligorna: Ca De Rissi San Gottardo – Anpi Sport E. Casassa 2-3

Classifica: Superba 3, Anpi Sport E. Casassa 3, Ca De Rissi San Gottardo 0

prossimo turno:

sabato 26 settembre ore 18 al XXV Aprile di Genova: Anpi Sport E. Casassa – Superba

Girone 11

ieri ore 18 al Vallebona di Genova Bavari: Prato – Bargagli San Siro 2-2

oggi ore 18 allo Strinati di Genova Sant’Eusebio: San Bernardino Solferino – Borgoratti 0-0 (parziale)

Classifica: Bargagli San Siro 4, Borgoratti 4, Prato 1, San Bernardino Solferino 1

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 10,30 al Vallebona di Genova Bavari: Borgoratti – Bargagli San Siro

domenica 27 settembre ore 10,30 allo Strinati di Genova: San Bernardino Solferino – Prato

Girone 12

ieri ore 18,30 al campo sportivo di Genova San Desiderio: San Desiderio – Torriglia 1-1

Classifica: Apparizione FC 3, Torriglia 1, San Desiderio 1

prossimo turno:

sabato 26 settembre ore 18 al Ceravolo di Genova Lagaccio: Torriglia – Apparizione FC

Girone 13

rinviata Sori – Ruentes

Classifica: Pieve Ligure 1, Ruentes 1, Sori 0

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 10,30 su campo da definire: Pieve Ligure – Sori

Girone 14

rinviata Ceparana – Casarza Ligure

rinviata Intercomunale Beverino – Sporting Club Aurora

Classifica: Ceparana 3, Casarza Ligure 3, Intercomunale Beverino 0, Sporting Club Aurora 0

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 14 al Comunale di Casarza Ligure: Casarza Ligure – Sporting Club Aurora

domenica 27 settembre ore 14 al’Incerti di Ceparana di Bolano: Ceparana – Intercomunale Beverino

Girone 15

programma rinviato con date ancora da definire

Classifica: Riccò Le Rondini 0, Pegazzano 0, Santerenzina 0

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 10,30 al Cimma di La Spezia: Pegazzano – Santerenzina

Girone 16

programma rinviato con date ancora da definire

Classifica: Arcola Garibaldina 0, San Lazzaro Lunense 0, Marolacquasanta 0

prossimo turno:

domenica 27 settembre ore 10,30 al Cristoni di Sarzana: San Lazzaro Lunense – Arcola Garibaldina