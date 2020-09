Coppa Liguria di Prima Categoria: 3-0 a tavolino al Fegino a spese dell’Olimpic 1971

Genova. Terza competizione presa in esame dal giudice sportivo questa settimana e terza sconfitta a tavolino.

L’incontro Fegino-Olimpic 1971 va in archivio con il risultato di 3-0. Gli ospiti hanno schierato Martin Shahai, il quale non aveva ancora ricevuto il nulla osta per poter giocare.

Martin Shahai è stato squalificati per due giornate. Diego Fazio, dirigente accompagnatore dell’Olimpic 1971, è stato inibito fino all’8 ottobre. L’Olimpic 1971 è stato multato di 100 euro.

Manuel Marsio (Speranza) è stato squalificato per tre turni in quanto espulso perché “a gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive”.

Edris Rizqaoui (Nuova Oregina) è stato fermato per due giornate.

Jurgen Muca (Andora), Jacopo Odasso, Andrea Di Mari (Baia Alassio), Manuel Federico, Filippo Musso, Riccardo Napello (Bargagli San Siro), Andrea Camogli (Città di Cogoleto), Fabio Traverso, Massimiliano Revello (Prato), Amadou Khaly Diagne (Altarese), Andrea Torrengo (Aurora Calcio), Gianfelice Mollo (Borghetto), Rexhep Spahiu (Mallare), Fabrizio Negro (Millesimo), Pietro Negro (Oneglia), Daniele Illiano (Pontelungo), Diego Tirasso (Pro Pontedecimo), Luca Varosio (San Bernardino Solferino), Salvatore Guarino (San Filippo Neri), Davide Panucci (Speranza) dovranno saltare la prossima partita.

Fabio Ghigliazza, allenatore della Baia Alassio, è stato squalificato per una gara.