Coppa Italia: tra Campomorone Sant’Olcese e Genova Calcio finisce senza reti

Genova. Si è giocato ieri, giovedì 24 settembre, il recupero della prima giornata del girone 2 della Coppa Italia di Eccellenza tra Campomorone Sant’Olcese e Genova Calcio.

L’incontro è terminato con il risultato di 0 a 0. Campomorone Sant’Olcese e Genova Calcio restano così appaiate in vetta alla classifica con 4 punti; seguono Varazze Don Bosco e Cairese con 1, Sestrese con 0.

I biancoblù hanno perso dopo pochi minuti di gioco Federico Moretti per un risentimento muscolare. La partita ha riservato pochissime emozioni nel primo tempo; qualcosa in più si è visto nel secondo tempo, ma Canciani e Dondero hanno ben difeso le rispettive porte e nei 94 minuti di gioco non si è segnato.

Marco Pirovano (nella foto) ha schierato Canciani, Mora, Trabacca, Manca, Damonte, Guidotti, Damoia (s.t. 20° Cosentino), Dronero, Gandolfo (s.t. 42° T. Moretti), F. Moretti (p.t. 4° Galluccio, s.t. 36° Lasagna), Piacentini (s.t. 27° Curabba).

Giuseppe Maisano ha presentato la sua squadra con Dondero, Calvi, Bonci (s.t. 33° Di Francesco), Chiriaco, Riggio, Bruzzone, Testore (s.t. 14° Volpe), Cusato, Serinelli, Vallerga (s.t. 33° Morando), Nelli (s.t. 20° Piccarreta).