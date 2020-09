Coppa Italia, seconda fase: Pro Recco a Savona, Iren Genova Quinto a Palermo

Genova. La stagione della pallanuoto entra finalmente nel vivo, dopo gli interminabili e difficili sei mesi del lockdown.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre si disputa la seconda fase della 29ª Coppa Italia maschile. Il secondo round del trofeo nazionale si gioca a Savona e a Palermo in due gironi da quattro squadre ciascuno. Accederanno alla final four, in programma il 29 e 30 gennaio, le prime due classificate di ciascun concentramento. Tutti a caccia della Pro Recco, che vince il trofeo tricolore continuativamente dal 2013.

I due raggruppamenti della seconda fase.

Girone E (a Savona): Pro Recco, CC Ortigia, RN Savona, Roma Nuoto.

Girone F (a Palermo): AN Brescia, Telimar, SC Quinto, CN Posillipo.

Il calendario.

Girone E (a Savona)

1ª giornata – venerdì 25 settembre

10,00 CC Ortigia-Roma Nuoto

11,45 RN Savona-Pro Recco

2ª giornata – venerdì 25 settembre

18,00 Pro Recco-Roma Nuoto

19,30 CC Ortigia-RN Savona

3ª giornata – sabato 26 settembre

10,00 RN Savona-Roma Nuoto

11,30 CC Ortigia-Pro Recco

Girone F (a Palermo)

1ª giornata – venerdì 25 settembre

11,00 CN Posillipo-AN Brescia

12,30 Iren Genova Quinto-Telimar

2ª giornata – venerdì 25 settembre

19,00 Telimar-CN Posillipo

20,30 AN Brescia-Iren Genova Quinto

3ª giornata – sabato 26 settembre

10,30 Iren Genova Quinto-CN Posillipo

12,00 Telimar-AN Brescia