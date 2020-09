Coppa Italia, l’Iren Genova Quinto si arrende al Brescia

Genova. Nella seconda partita della seconda giornata di Coppa Italia, in corso di svolgimento a Palermo, l’Iren Genova Quinto è incappata in un’altra sconfitta, questa volta messa in preventivo sin dalla vigilia.

Dopo il passo falso contro il Telimar Palermo, arrivato al termine di un incontro comunque equilibrato, questa volta è stato il Brescia ad avere più agevolmente ragione dei biancorossi, vincendo 15-2.

Domani, sabato 26 settembre, contro il Posillipo, che sarà avversaria di Bittarello e compagni anche all’esordio in campionato il prossimo 3 ottobre, l’ultima gara del concentramento. Si giocherà alle ore 10,30, per un platonico terzo posto nel girone. I rossoverdi oggi hanno ceduto di misura ai siciliani.

Alle ore 12 si affronteranno Telimar Palermo e Brescia per il primo posto nel girone, per definire il piazzamento di accesso alla semifinale.

Di seguito i tabellini dei due incontri della seconda giornata del girone F.

Telimar Palermo – CN Posillipo 12-11

(Parziali: 3-1, 4-4, 3-4, 2-2)

Telimar Palermo: Nicosia, Dal Basso 1, Galioto 1, Di Patti, Occhione, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali, Lo Cascio, Damonte 7, Lo Dico 2, Migliaccio, Washburn. All. Baldineti.

CN Posillipo: Lamoglia, Iodice 1, M. Di Martire 4, Picca, Mattiello, Lanfranco, Parella 1, Silvestri 1, Telese, Bertoli 1, Baraldi 2, Saccoia 1, Spinelli. All. Brancaccio.

Arbitri: Castagnola e Petronilli.

Note. Usciti per limite di falli Mattiello nel terzo tempo, Galioto, Di Martire e Bertoli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 4 su 12 più 4 rigori realizzati, Posillipo 5 su 9 più 1 rigore realizzato.

AN Brescia – Iren Genova Quinto 15-3

(Parziali: 3-1, 5-1, 4-0, 3-1)

AN Brescia: Del Lungo, Dolce 3, C. Presciutti 1, T. Gianazza 1, Jokovic, Nikolaidis 2, Renzuto Iodice, Balzarini 3, Alesiani 1, Vlachopoulos 2, E. Di Somma 1, N. Gitto 1, M. Gianazza. All. Bovo.

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Panerai 1, Fracas, Mugnaini, Brambilla, Guidi, Gavazzi 1, Nora 1, Gambacciani, Bittarello, M. Gitto, Dellacasa, Pellerano. All. Luccianti.

Arbitri: Scappini e D’Antoni.

Note. Espulso per proteste Bittarello nel quarto tempo. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Brescia 7 su 9 più 1 rigore realizzato, Quinto 1 su 9.