Coppa Italia: Iren Genova Quinto pronto per il secondo turno

Genova. Dopo neanche una settimana dal primo turno del preliminary round di Coppa Italia, l’Iren Genova Quinto è pronto a scendere in vasca a Palermo per il secondo turno. Si inizia domani alle ore 12,30 contro i padroni di casa del Telimar, poi alle 20,30 la sfida contro il Brescia e quindi, sabato alle 10,30, l’incontro contro il Posillipo. Le prime due classificate passeranno alla final four.

“Tolta la gara con il Brescia, che sarà a pronostico chiuso un po’ come è successo la scorsa settimana contro la Pro Recco, avremo due partite molto equilibrate contro Telimar Palermo e Posillipo. Un banco di prova importante per misurare la nostra preparazione e farci trovare pronti in vista dell’esordio in campionato – avverte il capitano biancorosso Luca Bittarello -. A causa del coronavirus siamo stati lontani dall’acqua e da partite ufficiali a lungo, per più di sei mesi, visto che l’ultima volta che abbiamo giocato, prima di riprendere con la Coppa Italia, è stata a marzo in casa del Trieste. Poi tutto si è fermato. In queste tre partite mi auguro di vedere lo stesso atteggiamento combattivo che ho notato nel precedente turno ad Albaro: anche contro la Pro Recco, nonostante il punteggio finale, abbiamo provato a dire la nostra, e si è visto bene anche nel match contro la Florentia”.

Nella foto di Paolo Zeggio: Luca Bittarello