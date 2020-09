Coppa Italia e Coppa Liguria: vittorie di Rivasamba, San Cipriano e Sori

Genova. Tra postici, rinvii e conseguenti recuperi, proseguono queste travagliate edizioni di Coppa Italia e Coppa Liguria.

Questa sera, per la Coppa Italia di Eccellenza, si è giocato il recupero dell’incontro tra Canaletto Sepor e Rivasamba. Il match è terminato 2 a 0 per i calafati, che hanno espugnato il Tanca di La Spezia grazie alle reti di Baldassare nel primo tempo e Latin nella ripresa.

La classifica del girone 4: Rapallo Rivarolese 4, Rivasamba 4, Cadimare 0, Fezzanese 0, Canaletto Sepor 0.

Per la Coppa Liguria di Prima Categoria, il San Cipriano ha vinto per 1 a 0 sulla Corniglianese, all’Italo Ferrando. Il colpo esterno dei biancazzurri si è concretizzato grazie al gol di Saulle al quarto d’ora del primo tempo. La formazione allenata da Gianni Siri ha così conquistato la qualificazione agli ottavi di finale.

La classifica del girone 7: San Cipriano 7, Corniglianese 3, Vecchiaudace Campomorone 2, Pro Pontedecimo 1

Lunedì sera, per il girone 13, al Comunale di Sori si sono affrontate Pieve Ligure e Sori. L’incontro è terminato con il risultato di 0-2 per i granatazzurri, con le reti di Bettalli e Casablanca. La partita Ruentes-Sori sarà decisiva per il passaggio del turno.

La classifica del girone 13: Sori 3, Ruentes 1, Pieve Ligure 1.